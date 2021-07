Rimborsi gonfiati, al via il processo per sei arbitri all’Aia (Di giovedì 15 luglio 2021) Andrà in scena nella giornata di oggi, davanti alla Commissione Disciplinare dell’Aia (Associazione Italiana arbitri) il processo per “Rimborsopoli”, il procedimento a carico di sei tra arbitri e assistenti deferiti nell’ambito dell’inchiesta sui Rimborsi spesa gonfiati. Come ricorda Il Corriere dello Sport, le sei persone coinvolte sono i direttori di gara Fabrizio Pasqua, Federico La L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Andrà in scena nella giornata di oggi, davanti alla Commissione Disciplinare dell’Aia (Associazione Italiana) ilper “Rimborsopoli”, il procedimento a carico di sei trae assistenti deferiti nell’ambito dell’inchiesta suispesa. Come ricorda Il Corriere dello Sport, le sei persone coinvolte sono i direttori di gara Fabrizio Pasqua, Federico La L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Rimborsi gonfiati, al via il processo per sei tra arbitri e assistenti alla Disciplinare dell'#Aia: ecco cosa risch… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Rimborsi gonfiati, al via il processo per sei arbitri all’Aia: Andrà in scena nella giornata d… - PQuagliara : @AAntifahier Senza contare i rimborsi gonfiati! Uno a caso: Di Maio si è fatto rimborsare ben 3.000 euro in penne!… - quibresciait : “Spese pazze”, le pene in appello per 8 politici bresciani - Otto i consiglieri eletti nel bresciano a processo per… - raphaelangellll : Rimborsati torroni, provole e sushi Sotto accusa 64 politici lombardi - -