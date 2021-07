Palermo | Samonà | ' Santa Rosalia giorno di gioia | città può rialzare testa dopo tempi incertezza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021), 15 lug. (Adnkronos) - "Questo è unimportantissimo per ladiperché contempla due eventi legati alla nostra Santuzza: il ritrovamento delle sue reliquie e, grazie alla sua intercessione, la vittoria della vita sulla pesteche queste furono portate in processione solenne. Mai come oggi, in questo tempo di grande preoccupazione legata all'emergenza sanitaria, il pensiero diche veglia su di noi, è incoraggiante e rassicurante. Questa fede, così antica e, al tempo stesso, così attuale che ci lega alla nostra Patrona, ha radici ...