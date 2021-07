M5S | Grillo incontra Conte “E ora pensiamo al 2050”

(Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E oraal!”. Così su Facebook Beppe, pubblicando una foto del suo incontro con l’ex premier Giuseppea Marina di Bibbona.“Bisogna sempre guardare avanti con fiducia, ragionando da squadra e pensando all’intera collettività. Non è sempre necessario scegliere tra due parti, è invece importante agire pensando all’unità, per costruire e rafforzarsi. Con impegno, dialogo e mediazione si può raggiungere sempre la migliore soluzione per tutti. Avanti”, commenta su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“Il MoVimento 5 Stelle è finalmente pronto a ripartire. Dobbiamo ...

La pace è fatta. Beppee Giuseppe Conte guideranno insieme il. L'incontro che sigla l'armistizio si è svolto a Marina di Bibbona in un ristorante vicino la villa del comico. Il 'padre' dele l'ex premier ...Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, diffondendo su Facebook una foto dell'incontro tra l'ex premier Giuseppe Conte e il garante del Movimento 5 Stelle Beppe. "Non è ...“E ora pensiamo al 2050!”. Un post sulla pagina Facebook di Beppe Grillo sancisce l’armonia ritrovata tra il garante M5S e l’ex premier Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento. Come documenta ...Torna il sereno nel M5s: pranzo-incontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte a Marina di Bibbona. “Pensiamo al 2050!: ora cosa succede, i prossimi step M5s, Giuseppe Conte a pranzo con Beppe Grillo ...