Ultime Notizie dalla rete : Israele Green In Israele Green Pass obbligatorio per i matrimoni A partire dal 21 luglio, vi potranno partecipare, a determinati eventi, solo persone vaccinate, guarite dal covid o che presentano un test negativo. In Israele si sta pensando, quindi, ad un 'green pass' per matrimoni e altri grandi eventi al chiuso. Non ci saranno limiti ai presenti, ma tutti dovranno indossare la mascherina, salvo che per bere e ...

Green Pass per i guariti dal Covid, come scaricarlo ...bisogna tenere presente che il Green Pass è stato pensato per consentire degli spostamenti liberi nei 27 Paesi dell'Unione europea, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Islanda, in Norvegia, in Israele,...

