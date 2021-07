“Il Recovery Plan per i danni causati dal maltempo all’agricoltura” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Dopo la stima dei danni chiederemo alle Istituzioni di intervenire attraverso i fondi del Recovery Plan per avere soluzioni e riposte veloci per supportare le aziende agricole negli interventi di ricostruzione dopo i fenomeni devastanti delle ultime settimane”. L’ondata di maltempo che nelle ultime settimane si sta abbattendo sulla Lombardia sta determinando conseguenze sempre più gravi per i raccolti lombardi. Piogge torrenziali, chicchi di grandine enormi e trombe d’aria hanno piegato colture già decimate dal gelo primaverile e dalla siccità oltre ad arrecare numerosi danni a strutture e macchinari in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 luglio 2021) “Dopo la stima deichiederemo alle Istituzioni di intervenire attraverso i fondi delper avere soluzioni e riposte veloci per supportare le aziende agricole negli interventi di ricostruzione dopo i fenomeni devastanti delle ultime settimane”. L’ondata diche nelle ultime settimane si sta abbattendo sulla Lombardia sta determinando conseguenze sempre più gravi per i raccolti lombardi. Piogge torrenziali, chicchi di grandine enormi e trombe d’aria hanno piegato colture già decimate dal gelo primaverile e dalla siccità oltre ad arrecare numerosia strutture e macchinari in ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Serve un patto con il privato per la rinascita della cultura ... al centro del dibattito la sfida di un'allenza vincente tra pubblico e privato per il rilancio del nostro patrimonio culturale al fine di cogliere tutte le opportunità del Recovery Plan. Bisogna ...

Verso un cloud di prossima generazione ... insieme ad altre 26 aziende europee attive nel mondo dei servizi cloud, delinea la proposta di un vero e proprio " Recovery Plan del Cloud " europeo per sostenere uno dei pilastri della Digital ...

Recovery plan, Draghi: “L’Ecofin ha approvato il Pnrr italiano, a breve riceveremo 25 miliardi” Fanpage.it Elezioni Milano, Giorgio Goggi candidato sindaco dei socialisti: “Su mobilità città ferma al 2006” Giorgio Goggi è il candidato sindaco socialista alle prossime elezioni comunali di Milano. Architetto ed ex assessore ai Trasporti nella giunta Albertini, ritiene il nodo della mobilità centrale nel s ...

