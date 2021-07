Il Napoli è arrivato a Dimaro | inizia il primo ritiro pre-campionato

(Di giovedì 15 luglio 2021)ildel, la squadra è arrivata aFolgarida. Nel provincia di Trento gli azzurri svolgeranno ilestivo fino al 25 luglio. Mancheranno per l'occasione i nazionali, che godranno delle vacanze in questo periodo. https://fb.watch/v/1aWC1w9CG/

Il Napoli è appena arrivato a Dimaro-Folgarida dove oggi inizierà, fino al 25 luglio, la prima parte del ritiro estivo. Il pullman azzurro aveva lasciato stamani lo stadio Diego Armando Maradona in di ...è arrivato anche l'ok della FIFA per disputare la gara tra i mesi di dicembre e gennaio. Sarà un match-omaggio a Diego Armando Maradona, verrà giocata a Napoli, nello stadio intitolato proprio ...