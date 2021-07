Il cane morde la figlia: il padre fa una cosa orrenda (Di giovedì 15 luglio 2021) Una terribile vicenda è avvenuta a Mazara del Vallo, un uomo ha ucciso il cane del suo vicino: “Aveva morso mia figlia“ Polizia, Fonte foto: PixabayUna terribile vicenda è avvenuta a Mazara del Vallo, un uomo ha ucciso il cane di un vicino: “Aveva morso mia figlia“. L’uomo ha sparato al cane perché, come detto, l’animale aveva morso sua figlia ed in seguito lo ha trascinato legato al suo furgone, ha poi pubblicato l’intero accaduto su internet e sui social. Il 44enne è di origini rumene e dopo il terribile accaduto, come riporta ‘Il Corriere‘ è stato accusato di ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 luglio 2021) Una terribile vicenda è avvenuta a Mazara del Vallo, un uomo ha ucciso ildel suo vicino: “Aveva morso mia“ Polizia, Fonte foto: PixabayUna terribile vicenda è avvenuta a Mazara del Vallo, un uomo ha ucciso ildi un vicino: “Aveva morso mia“. L’uomo ha sparato alperché, come detto, l’animale aveva morso suaed in seguito lo ha trascinato legato al suo furgone, ha poi pubblicato l’intero accaduto su internet e sui social. Il 44enne è di origini rumene e dopo il terribile accaduto, come riporta ‘Il Corriere‘ è stato accusato di ...

Advertising

infoitinterno : Orrore in Sicilia: il cane morde la mano della figlia, lui lo uccide e lo trascina col furgone - Ettore_Ribaudo : @andreafasoli79 Ma per farlo devo farmi il vaccino che non è obbligatorio, quindi è il cane che si morde la coda. - CieloGrigioStop : @AlbertoLetizia2 È un cane che si morde la coda..da un lato gli ingressi devono essere disciplinati, dall'altro c'è… - Giacinto_Bruno : Trapani, cane morde mano figlia: lo uccide e lo trascina col furgone - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Trascina col furgone il cane che ha morso la figlia: arrestato e sospeso il reddito d... -