**Germania: 20 morti e decine di dispersi in inondazioni, mobilitato l'esercito** (Di giovedì 15 luglio 2021) Berlino, 15 lug. (Adnkronos/Dpa) - Almeno 20 persone sono morte in Germania e decine di altre sono ancora disperse a causa delle inondazioni che hanno colpito le regioni occidentali del Paese. Data la gravità della situazione, è stato mobilitato anche l'esercito che prende parte alle operazioni di soccorso delle persone rimaste bloccate. Circa 200 soldati del Bundeswehr, con mezzi pesanti, sono stati dispiegati nel Nord Reno Vestfalia, dove nella notte ci sono state piogge torrenziali. Nel vicino land della Renania Palatinato, il ministero della difesa ha messo a disposizione 70 soldati con mezzi multifunzione in grado di raggiungere ...

