Francesca Bria, da Indymedia alla Rai. Piccola rivincita della generazione No Global (Di giovedì 15 luglio 2021) Di certo vent’anni fa non se lo sarebbe mai immaginato. All’epoca, Francesca Bria, eletta ieri nel nuovo cda della Rai in quota Pd, coordinava la Piccola press room di Indymedia a Genova, proprio di fronte alla scuola Diaz divenuta tristemente famosa per il blitz delle forze dell’ordine con tanto di ‘macelleria messicana’ la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 durante il G8. Di fatto era lei in Italia la ‘mente’ di quel piccolo network alternativo, ma soprattutto ‘social’ in un tempo in cui i social non esistevano. Indymedia era la sperimentazione di comunicazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Di certo vent’anni fa non se lo sarebbe mai immaginato. All’epoca,, eletta ieri nel nuovo cdaRai in quota Pd, coordinava lapress room dia Genova, proprio di frontescuola Diaz divenuta tristemente famosa per il blitz delle forze dell’ordine con tanto di ‘macelleria messicana’ la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 durante il G8. Di fatto era lei in Italia la ‘mente’ di quel piccolo network alternativo, ma soprattutto ‘social’ in un tempo in cui i social non esistevano.era la sperimentazione di comunicazione ...

Advertising

repubblica : Francesca Bria, la 'visionaria digitale' chiamata dalla Ue per rendere le città sostenibili, belle e inclusive - francesca_bria : Ho parlato con @mastrobradipo del mio incarico come Advisor della Presidente @vonderleyen per la New European Bauha… - juornoit : #juorno Ecco i nuovi membri del Cda della #Rai - paolochiariello : #juorno Ecco i nuovi membri del Cda della #Rai - bellicapelli15 : Cda Rai, Camera e Senato eleggono quattro consiglieri: Igor De Biasio, Alessandro Di Majo, Francesca Bria e Simona… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Bria Nomine Cda Rai, quanti sgambetti nei partiti e nelle coalizioni Non votano Francesca Bria , rimarcando una distanza che aumenta di giorno in giorno col Nazareno . Durissimo il commento sul voto di Camera e Senato del sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini : ' ...

Nomine Rai, attesa per i vertici. I consiglieri nominati: De Biasio, Di Majo, Bria e Agnes La Camera dei deputati ha nominato Francesca Bria e di Simona Agnes. Il vicepresidente di Montecitorio Fabio Rampelli Fico ha comunicato lo spoglio dei voti. Con 463 presenti, altrettanti votanti, e ...

Francesca Bria, la "visionaria digitale" chiamata dalla Ue per rendere le città sostenibili, belle e inclusive la Repubblica francesca bria Eletta nel cda di viale Mazzini in quota Pd, la nuova consigliera viene dai movimenti di Genova 2001, curriculum denso di studi e incarichi Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email, ...

Francesca Bria, da Indymedia alla Rai. Piccola rivincita della generazione No Global Eletta nel cda di viale Mazzini in quota Pd, la nuova consigliera viene dai movimenti di Genova 2001, curriculum denso di studi e incarichi ...

Non votano, rimarcando una distanza che aumenta di giorno in giorno col Nazareno . Durissimo il commento sul voto di Camera e Senato del sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini : ' ...La Camera dei deputati ha nominatoe di Simona Agnes. Il vicepresidente di Montecitorio Fabio Rampelli Fico ha comunicato lo spoglio dei voti. Con 463 presenti, altrettanti votanti, e ...Eletta nel cda di viale Mazzini in quota Pd, la nuova consigliera viene dai movimenti di Genova 2001, curriculum denso di studi e incarichi Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email, ...Eletta nel cda di viale Mazzini in quota Pd, la nuova consigliera viene dai movimenti di Genova 2001, curriculum denso di studi e incarichi ...