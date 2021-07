Conte-Grillo pace fatta | l’incontro sereno a Marina di Bibbona tra l’ex Premier e il padre del MoVimento

(Di giovedì 15 luglio 2021)tra Giuseppee Beppe, dopo settimane di tensioni segnate da botta e risposta dainuti forti, trae ildel5 Stelle sembra essere tornato il. I due si sono incontrati presso la residenza didie sono stati immortalati in una foto che lascia intendere l’effettiva armonia tornata in forze tra loro.si incontrano a ...

La pace è fatta. Beppe Grillo e Giuseppe Conte guideranno insieme il M5S. L'incontro che sigla l'armistizio si è svolto a Marina di Bibbona in un ristorante vicino la villa del comico. Il 'padre' del M5s e l'ex premier hanno sancito l'armonia ritrovata. "E ora pensiamo al 2050!". Un post sulla pagina Facebook di Beppe Grillo sancisce l'armonia ritrovata tra il garante M5S e l'ex premier Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento.