Cinema: 'The suicide squad – missione suicida' in anteprima a Giffoni50plus (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Azione, avventura, emozioni al cardiopalma, effetti speciali e lo schieramento dei villain più cattivi della DC: Giffoni è pronta ad accogliere in anteprima 'The suicide squad – missione suicida'. L'avvincente ed irriverente film della Warner Bros. Pictures (nelle sale italiane dal 5 agosto) è un folle viaggio alla ricerca di una libertà negata ma tanto desiderata. Il 29 luglio i Generator +16 saranno catapultati a Belle Reve, la prigione più temibile degli Stati Uniti. Faranno i conti con la nuova, sorprendente avventura dello sceneggiatore e regista James Gunn che metterà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Azione, avventura, emozioni al cardiopalma, effetti speciali e lo schieramento dei villain più cattivi della DC: Giffoni è pronta ad accogliere in'The'. L'avvincente ed irriverente film della Warner Bros. Pictures (nelle sale italiane dal 5 agosto) è un folle viaggio alla ricerca di una libertà negata ma tanto desiderata. Il 29 luglio i Generator +16 saranno catapultati a Belle Reve, la prigione più temibile degli Stati Uniti. Faranno i conti con la nuova, sorprendente avventura dello sceneggiatore e regista James Gunn che metterà ...

