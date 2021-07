Barella, tre squadre di Premier League bussano alla porta dell’Inter (Di giovedì 15 luglio 2021) Barella è fondamentale per l’Inter, ma le offerte sono inevitabili. Secondo fantacalcio.it, sul ragazzo ci sono squadre del calibro di Manchester United, Liverpool e Chelsea. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inter, il Liverpool bussa alla porta per Barella. La situazione attuale Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince contro il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Inter ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 15 luglio 2021)è fondamentale per l’Inter, ma le offerte sono inevitabili. Secondo fantacalcio.it, sul ragazzo ci sonodel calibro di Manchester United, Liverpool e Chelsea. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inter, il Liverpool bussaper. La situazione attuale Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince contro il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Inter ...

