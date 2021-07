Appalti per mense scolastiche, 4 arresti per frode nelle pubbliche forniture (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dalle prime ore della mattinata odierna, nelle province di Udine, Treviso, Venezia, Roma, Napoli e Bari, i Carabinieri del NAS di Udine, coadiuvati da militari dei NAS e dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, al termine di una prima fase delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, stanno procedendo all’esecuzione di: a. un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Udine di applicazione della misura cautelare: – agli arresti domiciliari a carico di 4 persone: E.P. di anni 73 di Napoli; V.M. di anni 57 di Volla (NA); C.A. di anni 33 di Sant’Antonio Abate (NA); B.K. di anni 45 di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dalle prime ore della mattinata odierna,province di Udine, Treviso, Venezia, Roma, Napoli e Bari, i Carabinieri del NAS di Udine, coadiuvati da militari dei NAS e dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, al termine di una prima fase delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, stanno procedendo all’esecuzione di: a. un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Udine di applicazione della misura cautelare: – aglidomiciliari a carico di 4 persone: E.P. di anni 73 di Napoli; V.M. di anni 57 di Volla (NA); C.A. di anni 33 di Sant’Antonio Abate (NA); B.K. di anni 45 di ...

