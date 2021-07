Aerei, addio al saluto con ‘signore e signori’: come si verrà accolti una volta saliti a bordo (Di giovedì 15 luglio 2021) La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha deciso di cambiare il linguaggio formale a bordo. LEGGI ANCHE:– Stai per prendere l’aereo? Scegli questo posto… Potrebbe metterti a riparo da virus e germi La scelta è stata fatta per avvicinarsi sempre più a un atteggiamento inclusivo e lontano dalle discriminazioni di genere. Da oggi in poi, a bordo degli Aerei Lufthansa cambia il saluto ai passeggeri: verrà infatti abbandonata la formula “Signore e Signori” e di volta in volta verrà scelta dal personale di bordo una frase meno ... Leggi su funweek (Di giovedì 15 luglio 2021) La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha deciso di cambiare il linguaggio formale a. LEGGI ANCHE:– Stai per prendere l’aereo? Scegli questo posto… Potrebbe metterti a riparo da virus e germi La scelta è stata fatta per avvicinarsi sempre più a un atteggiamento inclusivo e lontano dalle discriminazioni di genere. Da oggi in poi, adegliLufthansa cambia ilai passeggeri:infatti abbandonata la formula “Signore e Signori” e diinscelta dal personale diuna frase meno ...

