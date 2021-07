Ultime Notizie Roma del 14-07-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio pressing sul governo Da parte di Alcune regioni categorie per l’utilizzo del Green pass covid come strumento di accesso locali spettacoli come sta venendo in Francia sileri lo considera un modo per evitare chiusure favore anche nel PD Salvini critico oltre i 4 italiani su 10 hanno completato il ciclo vaccinale balzo in avanti di nuovi casi e decessi che andiamo al momento parliamo di vacanze a luglio non sono previste giornate da bollino nero ma nel weekend è previsto traffico intenso soprattutto al mattino da tenere d’occhio le giornate del 30 e 31 luglio e prima ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio pressing sul governo Da parte di Alcune regioni categorie per l’utilizzo del Green pass covid come strumento di accesso locali spettacoli come sta venendo in Francia sileri lo considera un modo per evitare chiusure favore anche nel PD Salvini critico oltre i 4 italiani su 10 hanno completato il ciclo vaccinale balzo in avanti di nuovi casi e decessi che andiamo al momento parliamo di vacanze a luglio non sono previste giornate da bollino nero ma nel weekend è previsto traffico intenso soprattutto al mattino da tenere d’occhio le giornate del 30 e 31 luglio e prima ...

