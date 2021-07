Superquark 2021: quante puntate, durata e quando finisce il programma di Piero Angela (Di mercoledì 14 luglio 2021) Superquark 2021: quante puntate, durata e quando finisce quante puntate sono previste per Superquark 2021, lo storico programma di Rai 1 condotto da Piero Angela? La nuova edizione della trasmissione di divulgazione scientifica va in onda per tutta l’estate, a partire da mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 21.30. In tutto sono previste sette puntate. Tornano le rubriche più amate, gli approfondimenti e gli straordinari ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 14 luglio 2021)sono previste per, lo storicodi Rai 1 condotto da? La nuova edizione della trasmissione di divulgazione scientifica va in onda per tutta l’estate, a partire da mercoledì 14 luglio, alle ore 21.30. In tutto sono previste sette. Tornano le rubriche più amate, gli approfondimenti e gli straordinari ...

Advertising

SuperQuarkRai : In attesa che stasera, #14luglio, inizi la nuova serie di sette puntate di #Superquark, ci vediamo Piero Angela che… - Raiofficialnews : Una grande serie BBC, l’archeologia con @albertoangela, la transizione ecologica e la scienza in cucina. ?? Da stas… - giulio_galli : RT @SuperQuarkRai: In attesa che stasera, #14luglio, inizi la nuova serie di sette puntate di #Superquark, ci vediamo Piero Angela che ieri… - zazoomblog : Superquark le anticipazioni della puntata del 14 luglio su Rai 1 - #Superquark #anticipazioni #della - giulio_galli : RT @Raiofficialnews: Una grande serie BBC, l’archeologia con @albertoangela, la transizione ecologica e la scienza in cucina. ?? Da stasera… -