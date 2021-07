Petrolio | compromesso tra Opec+ e Emirati Arabi su quote produttive

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – L’ha raggiunto uncon gliUniti che consentirà a quest’ultimo di incrementare la propria quota di produzione di. Per ora si tratta ancora di indiscrezioni stampa riportare da varie agenzie internazionali, ma se verranno confermate si potrà così risolvere lo stallo tra i grandi Paesi esportatori sui livelli di output. Era stata proprio la posizione degliUniti, decisiva, nelle scorse settimane a far mancare l’accordo sulla produzione a partire da agosto e sull’allungamento oltre aprile 2022 delle intese ...

AGI - Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita avrebbero trovato un compromesso sulla produzione di petrolio superando lo stallo in seno all'Opec+. Abu Dhabi, riferiscono fonti alla Reuters, avrà una base ...