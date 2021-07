Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Pakistan: esplosione su bus, 13 morti: (ANSA) - PESHAWAR, 14 LUG - Almeno 13 persone hanno perso l… - DanielaColi2 : 7 cittadini cinesi uccisi in Pakistan nell'esplosione di un bus. Il Pakistan ha rapporti stretti con la Cina. - AntonioTalia : 10 persone, tra cui 6 cittadini cinesi,uccisi nell'esplosione di un bus in #Pakistan. I cittadini cinesi erano inge… -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan esplosione

ANSA Nuova Europa

Almeno 13 persone hanno perso la vita oggi inin seguito ad un'avvenuta a bordo di un autobus nel distretto di Upper Kohistan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Sarhad): tra le vittime ci sono nove cittadini cinesi. I ...Esplode veicolo in: 6 morti Sempre nelle scorse ore, sei persone sono morte e altre 33 sono rimaste ferite nell'avvenuta all'interno di un veicolo nel distretto di Upper Kohistan, ...Funzionari del governo e della polizia hanno detto che nove lavoratori cinesi erano tra le 13 persone uccise mercoledì quando l’esplosione di un autobus è crollata in una valle nel nord-ovest del ...Almeno 13 persone hanno perso la vita oggi in Pakistan in seguito ad un'esplosione avvenuta a bordo di un autobus nel distretto di Upper Kohistan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Sarhad): tra l ...