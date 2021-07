Ora l' Amazzonia produce più Co2 di quanta ne assorbe

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il polmone del pianeta non respira più come dovrebbe: tra i capovolgimenti che i cambiamenti climatici stanno provocando, uno studio rivela che la foresta amazzonica ora emette più Co2 di quanto ...

... uno studio rivela che la foresta amazzonicaemette più Co2 di quanto riesca ad assorbirne, un ... comunque favoriti dalla deforestazione, a trasformare l'sud - orientale, un tempo pozzo ...(2020) Somnio ergo sum inOre sei e trenta del mattino. L'imbarcazione procedeva ...il veleno di quegli insetti scorreva nelle vene di tutti, sotto la pelle di quei volti, pulsava nel mio ...â ” Il polmone del pianeta non respira più come dovrebbe: tra i capovolgimenti che i cambiamenti climatici stanno provocando, uno studio rivela che la foresta amazzonica ora emette più ... a ...Il polmone del pianeta non respira più come dovrebbe: tra i capovolgimenti che i cambiamenti climatici stanno provocando, uno studio rivela che la foresta amazzonica ora emette più Co2 di quanto riesc ...