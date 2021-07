NICKELODEON ALL-STAR BRAWL annunciato

(Di mercoledì 14 luglio 2021)All-, il nuovo gioco platform-picchiaduro che include i personaggi dipreferiti dai fan, è statoper PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch. A partire da quest’autunno, fino a quattro giocatori potranno sfidarsi online e in locale. Sviluppato in collaborazione con Ludosity e Fair Play Labs,All-è il picchiaduro definitivo diche tutti i fan stavano aspettando! Scegli fra i tantissimi personaggi iconici della scuderia di ...

Le numerose IP dinon sono inusuali nel mondo dei videogiochi. Ci sono stati racing, platform, puzzle game e l'ultimo del gruppo sarà un picchiaduro. Conosciuto come- Star Brawl , il giocp è sviluppato da Ludosity e Fair Play Labs e arriverà questo autunno su console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Rivelato per la prima volta da ...- Star Brawl è un picchiaduro simile a Super Smash Bros . Come suggerisce il nome, questo titolo avrà diverse proprietà di, come SpongeBob SquarePants e le Tartarughe ...Nickelodeon All-Star Brawl, il nuovo gioco platform-picchiaduro che include i personaggi di Nickelodeon preferiti dai fan, è stato annunciato per ...Rivelato per la prima volta da IGN , il gioco vanterà una serie di personaggi Nickelodeon che si sfideranno in una varietà di livelli, ognuno basato sugli show di Nickelodeon. I combattenti disponibil ...