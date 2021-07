L’auto finisce sbanda, poi le fiamme. Antonino muore a 16 anni tra le lamiere, grave il fratello (Di mercoledì 14 luglio 2021) Palermo, tragedia sulla strada nel territorio di Villagrazia di Carini. Il drammatico incidente è avvenuto nella zona del Bivio Foresta. Un impatto violento contro il muro e, dopo una serie di carambole, L’auto finisce in fiamme. A nulla è valso il pronto intervento dei soccorsi, per Antonino, 16 anni, nulla da fare. Il ragazzo viaggiava sul sedile del passeggero. Resta grave il fratello. I due fratelli viaggiavano a bordo della lancia Y quando il mezzo ha impattato violentemente contro il muro, per poi girare su se stessa più volte. Poi le fiamme, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Palermo, tragedia sulla strada nel territorio di Villagrazia di Carini. Il drammatico incidente è avvenuto nella zona del Bivio Foresta. Un impatto violento contro il muro e, dopo una serie di carambole,in. A nulla è valso il pronto intervento dei soccorsi, per, 16, nulla da fare. Il ragazzo viaggiava sul sedile del passeggero. Restail. I due fratelli viaggiavano a bordo della lancia Y quando il mezzo ha impattato violentemente contro il muro, per poi girare su se stessa più volte. Poi le, ma ...

