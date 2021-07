La storia di Instagram che dice «Ok» alle emoji della scimmia ai calciatori neri (Di mercoledì 14 luglio 2021) È di ieri la notizia che ha scatenato il putiferio nei social media, su Instagram e Twitter in particolare. Si tratta di una mancata attenzione di Instagram verso l’uso di emoji scimmia nei confronti dei calciatori neri dell’Euro2020 e, in particolare, della nazionale inglese che ha perso in finale. Oggi arriva la risposta di Adam Mosseri, uno dei capi di Instagram LEGGI ANCHE > Euro2020, Rashford risponde agli insulti razzisti per il rigore sbagliato Il mancato blocco dei commenti Come riporta Dailymail, gli utenti di Instagram hanno ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 luglio 2021) È di ieri la notizia che ha scatenato il putiferio nei social media, sue Twitter in particolare. Si tratta di una mancata attenzione diverso l’uso dinei confronti deidell’Euro2020 e, in particolare,nazionale inglese che ha perso in finale. Oggi arriva la risposta di Adam Mosseri, uno dei capi diLEGGI ANCHE > Euro2020, Rashford risponde agli insulti razzisti per il rigore sbagliato Il mancato blocco dei commenti Come riporta Dailymail, gli utenti dihanno ...

