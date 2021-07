Green pass, Salvini rincorre la Meloni: “Scelta francese? Follia farsi un tampone per andare a prendere un cappuccio al bar” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo Giorgia Meloni, il no categorico al Green pass per accedere a bar, ristoranti e luoghi pubblici, come fatto dalla Francia, arriva anche da Matteo Salvini. “Follia volere il pass anche per andarsi a fare il cappuccio al bar – ha detto il leader leghista intercettato tra i palazzi – La decisione francese? Secondo lei ora per andare a farmi il cappuccio devo andare a farmi il tampone? Non scherziamo. Io non inseguirò mai con la siringa un ragazzino di 15 anni per dirgli che se si vuole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo Giorgia, il no categorico alper accedere a bar, ristoranti e luoghi pubblici, come fatto dalla Francia, arriva anche da Matteo. “volere ilanche per andarsi a fare ilal bar – ha detto il leader leghista intercettato tra i palazzi – La decisione? Secondo lei ora pera farmi ildevoa farmi il? Non scherziamo. Io non inseguirò mai con la siringa un ragazzino di 15 anni per dirgli che se si vuole ...

