Carlo Fuortes, parla il prossimo AD Rai: «Mio background può essere molto utile. Importante ragionare sul prodotto» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Carlo Fuortes Carlo Fuortes (non) parla della Rai. Il che, ai tempi silentium draghiano che avvolge le più delicate decisioni di Palazzo Chigi, può anche essere una notizia. Intervenuto agli Stati generali della Cultura del Sole 24 ore, il dirigente indicato dal governo come prossimo AD di Viale Mazzini ha menzionato il servizio pubblico con parole che – seppur molto misurate – testimoniano un suo lento avvicinamento ai vertici dell’azienda. “È ovvio che tutto il mio background penso possa essere ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 luglio 2021)(non)della Rai. Il che, ai tempi silentium draghiano che avvolge le più delicate decisioni di Palazzo Chigi, può ancheuna notizia. Intervenuto agli Stati generali della Cultura del Sole 24 ore, il dirigente indicato dal governo comeAD di Viale Mazzini ha menzionato il servizio pubblico con parole che – seppurmisurate – testimoniano un suo lento avvicinamento ai vertici dell’azienda. “È ovvio che tutto il miopenso possa...

