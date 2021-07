Canada, scoperte altre 160 tombe di nativi in ex scuole cattoliche. Trudeau promette «azioni concrete» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo l’ultima scoperta di 182 tombe senza nome nei pressi della St Eugene’s Mission, vicino alla città di Cranbrook, nella Columbia Britannica, lo scorso 30 giugno, altre 160 tombe senza un nome sono state scoperte in quelle che una volta erano “scuole residenziali” (collegi per gli indigeni canadesi) nella Colombia britannica. Le tombe, ha reso noto la tribù Penelakut, sono state scoperte sul suolo che in passato ospitava la Kuper Island residential School, conosciuta come “la Alcatraz del Canada”. Secondo alcuni sopravvissuti, alcuni bambini morirono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo l’ultima scoperta di 182senza nome nei pressi della St Eugene’s Mission, vicino alla città di Cranbrook, nella Columbia Britannica, lo scorso 30 giugno,160senza un nome sono statein quelle che una volta erano “residenziali” (collegi per gli indigeni canadesi) nella Colombia britannica. Le, ha reso noto la tribù Penelakut, sono statesul suolo che in passato ospitava la Kuper Island residential School, conosciuta come “la Alcatraz del”. Secondo alcuni sopravvissuti, alcuni bambini morirono ...

