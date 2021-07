Cambia il giuramento olimpico: nuova formula a Tokyo 2021. Parole e testo per atleti, tecnici, giudici (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si avvicinano a grandi passi e cresce l’attesa per la Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 23 luglio (ore 13.00 italiane). In quell’occasione verrà pronunciato il giuramento olimpico, che per l’occasione è stato aggiornato rispetto alle edizioni precedenti ed è stato esteso da tre a sei giurati: due atleti, due tecnici, due giudici. Un mutamento fortemente voluto per garantire la parità di genere su cui il CIO sta investendo parecchio. La nuova formulazione del giuramento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le Olimpiadi disi avvicinano a grandi passi e cresce l’attesa per la Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 23 luglio (ore 13.00 italiane). In quell’occasione verrà pronunciato il, che per l’occasione è stato aggiornato rispetto alle edizioni precedenti ed è stato esteso da tre a sei giurati: due, due, due. Un mutamento fortemente voluto per garantire la parità di genere su cui il CIO sta investendo parecchio. Lazione del...

