ATP Newport 2021 | Alexander Bublik si impone su Ivo Karlovic | avanzano i redivivi Jack Sock e Kevin Anderson

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’erba continua ad essere protagonista nel suo ultimo appuntamento a. Giornata tutta dedicata agli ottavi di finale nel torneo del Rhode Island, arrivato all’edizione numero 45; avanza il numero 1 del seeding, finalista due anni fa, che aveva un match assai complicato contro Ivo, tre volte all’ultimo atto e vincitore nel 2016; il croato resiste col servizio nei primi due set, per poi cedere nel terzo, dove è il kazako a vestire i suoi panni concedendogli soltanto due punti in risposta. Rimanendo in ambito big server, da registrare il convincente successo di...

E ancora prima? Grandi eventi non ci sono, è vero, ma chi ha voglia di vedere un po' di scambi può provare con i tornei250 die Bastad e col 500 di Amburgo . Per le donne, nelle stesse ...... l'unico azzurro al via nell' "Hall of Fame Open" , torneo250 che come tradizione segna la chiusura della stagione su erba, in svolgimento sui prati di, nel Rhode Island (Stati Uniti) ...L’erba continua ad essere protagonista nel suo ultimo appuntamento a Newport. Giornata tutta dedicata agli ottavi di finale nel torneo del Rhode Island, arrivato all’edizione numero 45; avanza il ...Atp Newport 2021: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 luglio. Giornata di quarti di finale a Rhode Island, in campo Bublik ...