Antonio Del Donno in mostra al Festival dei due Mondi con 'Il potere della pittura' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A distanza di 8 mesi dalla scomparsa del Maestro Antonio Del Donno, la sua arte continua a vivere e ad emozionare. Da poco si è conclusa la partecipazione al Festival dei due Mondi a Spoleto tenutosi dal 25 Giugno al 11 Luglio, presso il Chiostro del Convitto Unificato Inps e a seguire il 18 luglio 2021 sarà inaugurata la mostra presso il Museo Diocesano di Nardò, presente fino al 10 ottobre 2021. La mostra è organizzata da SIA Servizi Museali srl, Solver Sud Salento srl, Container71 srl, in collaborazione con Archivio Del Donno

