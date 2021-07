«Spencer» sarà presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2021? (Di martedì 13 luglio 2021) La conferma ufficiale da parte della Biennale non è ancora arrivata, ma secondo Variety è certo che Spencer, l’attesissimo dramma di Pablo Larraín con Kristen Stewart nel ruolo di Lady Diana, sarà presentato in anteprima mondiale in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, il film racconta di un fine settimana all’inizio degli anni Novanta nella tenuta di Sandringham nel Norfolk durante il quale Diana decide di lasciare il principe Carlo. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) La conferma ufficiale da parte della Biennale non è ancora arrivata, ma secondo Variety è certo che Spencer, l’attesissimo dramma di Pablo Larraín con Kristen Stewart nel ruolo di Lady Diana, sarà presentato in anteprima mondiale in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, il film racconta di un fine settimana all’inizio degli anni Novanta nella tenuta di Sandringham nel Norfolk durante il quale Diana decide di lasciare il principe Carlo.

Advertising

Screenweek : #Spencer il biopic su #LadyDiana diretto da #PabloLarraín con #KristenStewart sarà a presentato in concorso alla 78… - apocavlypse : spencer sarà meglio che ti fai ricrescere i capelli giuro sei costretto - idolkjs : RT @uncaffetramiche: Spencer sarà alla première del festival di Venezia ?????? - Helliot_Spencer : Sarà un'impressione mia, ma vedo gente più entusiasta per l'ipotetica risalita dei contagi che non per la vittoria… - GianlucaOdinson : Spencer, il film su Lady D con Kristen Stewart sarà presentato in anteprima mondiale a Venezia 78… -

Ultime Notizie dalla rete : Spencer sarà 'Spencer', film su Lady Diana in anteprima mondiale a Venezia Spencer di Pablo Larrain con Kristen Stewart 'Spencer,' l'attesissimo film di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, sarà in concorso in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia (1 - 11 settembre). Lo anticipa ...

Pablo Larrain in concorso a Venezia 78 Spencer , il film di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, sarà in concorso in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia (1 - 11 settembre). Lo anticipa "Variety". ...

Venezia 78: Spencer di Pablo Larraìn in Concorso Cinefilos.it di Pablo Larrain con Kristen Stewart ',' l'attesissimo film di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana,in concorso in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia (1 - 11 settembre). Lo anticipa ..., il film di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana,in concorso in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia (1 - 11 settembre). Lo anticipa "Variety". ...