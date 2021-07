Scontro tra quattro vetture e un camion nella notte in autostrada: 6 feriti (Di martedì 13 luglio 2021) Grave incidente nella notte tra lunedì e martedì lungo l’autostrada A4, con una carambola tra quattro auto e un tir, e sei persone ferite. È successo attorno all’una di notte al km 222, in direzione Venezia, tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco con il supporto dell’autogru. Coinvolte quattro vetture e un mezzo pesante. Sei le persone ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. In totale sono intervenute sei ambulanze, elisoccorso e automedica, oltre a polizia stradale per i rilievi di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 luglio 2021) Grave incidentetra lunedì e martedì lungo l’A4, con una carambola traauto e un tir, e sei persone ferite. È successo attorno all’una dial km 222, in direzione Venezia, tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco con il supporto dell’autogru. Coinvoltee un mezzo pesante. Sei le persone ferite e trasportate in ospedale in codice giallo. In totale sono intervenute sei ambulanze, elisoccorso e automedica, oltre a polizia stradale per i rilievi di ...

Advertising

DSantanche : La sceneggiata pare finita. Uno scontro tra ego e fame di poltrone, avessero parlato di programmi e idee per la Naz… - Mov5Stelle : I fatti sono chiari: nessuno scontro tra le due tifoserie Leggi il post ?? - CarloCalenda : La situazione rifiuti a Roma è fuori controllo. I romani non possono rimanere ostaggi di uno scontro politico e ist… - antserena : RT @Gianmar26145917: Ieri scontro a muso duro tra #Chiellini e #Speranza: il nevrastenico ministro non voleva permettere la parata degli #A… - ML14130444 : RT @Gianmar26145917: Ieri scontro a muso duro tra #Chiellini e #Speranza: il nevrastenico ministro non voleva permettere la parata degli #A… -