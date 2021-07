Rdc, M5S: “Renzi contro perché distante dal Paese reale” (Di martedì 13 luglio 2021) Sul Reddito di cittadinanza, “ancora una volta Renzi dimostra di essere distante dal Paese reale e di non conoscere le condizioni di milioni di cittadini che grazie” alla misura “riescono a vivere dignitosamente”. Così il deputato del M5S Davide Aiello, componente della commissione Lavoro, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Il senatore Matteo Renzi – aggiunge – è quello che giurava sulla sua dignità di lasciare a vita la politica se avesse perso il referendum sulla sua riforma costituzionale. Continua invece a voler fare il ‘rottamatore'”. “Che il Rdc debba essere migliorato, soprattutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Sul Reddito di cittadinanza, “ancora una voltadimostra di esseredale di non conoscere le condizioni di milioni di cittadini che grazie” alla misura “riescono a vivere dignitosamente”. Così il deputato del M5S Davide Aiello, componente della commissione Lavoro, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Il senatore Matteo– aggiunge – è quello che giurava sulla sua dignità di lasciare a vita la politica se avesse perso il referendum sulla sua riforma costituzionale. Continua invece a voler fare il ‘rottamatore'”. “Che il Rdc debba essere migliorato, soprattutto ...

Advertising

RBeccarello : RT @Masssimilianoo: Il patto scellerato ai tempi del #Gonde Uno tra la Lega e il M5S era questo: a voi grillini il RdC per coltivare il vos… - fisco24_info : Rdc, M5S: 'Renzi contro perché distante dal Paese reale': Il deputato Aiello: 'Non conosce le condizioni di milioni… - DiegoNatoli2 : RT @rosabevilacqua1: Filamente ci siamo. E ci dovranno ascoltare. #rdc e #salariominimo Per comiciare. Se no tutti a casa. - italiaserait : Rdc, M5S: “Renzi contro perché distante dal Paese reale” - PintoMaurizio : RT @Lucrezi97533276: Quello che ha ricoperto gli italiani di bonus, quello degli 80€ , che poi si è ripreso, oggi afferma che il RDC va abo… -