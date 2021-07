Mario Cerciello Rega, inaugurata una stele nel giorno del suo compleanno (Di martedì 13 luglio 2021) Questa mattina, a Roma, in via Pietro Cossa, angolo via Federico Cesi, nel giorno dell’anniversario della nascita del Vice Brigadiere, medaglia d’oro al valor civile, Mario Cerciello Rega, è stato scoperto un cippo marmoreo a lui dedicato, in un’area realizzata dal I Municipio di Roma Capitale, nel luogo ove venne ucciso. La cerimonia, svoltasi nel rispetto della normativa in materia di Covid-19, alla presenza dei familiari del militare caduto, ha visto la partecipazione del Gen.D. Marco Minicucci, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” che nel prendere la parola ha sottolineato: “quella di stamattina non è una ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 13 luglio 2021) Questa mattina, a Roma, in via Pietro Cossa, angolo via Federico Cesi, neldell’anniversario della nascita del Vice Brigadiere, medaglia d’oro al valor civile,, è stato scoperto un cippo marmoreo a lui dedicato, in un’area realizzata dal I Municipio di Roma Capitale, nel luogo ove venne ucciso. La cerimonia, svoltasi nel rispetto della normativa in materia di Covid-19, alla presenza dei familiari del militare caduto, ha visto la partecipazione del Gen.D. Marco Minicucci, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” che nel prendere la parola ha sottolineato: “quella di stamattina non è una ...

