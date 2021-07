Lazzaroni | ' Spalletti? Onorati | pronti per il ritiro del Napoli'

(Di martedì 13 luglio 2021)- " Siamo giàper l'arrivo del. Alcuni tifosi sono già arrivati e per venire c'è sempre posto. Se non c'è... lo facciamo ". Così Andrea, sindaco di Dimaro - Folgarida, ...

Corriere dello Sport.it

NAPOLI - " Siamo già pronti per l'arrivo del Napoli. Alcuni tifosi sono già arrivati e per venire c'è sempre posto. Se non c'è... lo facciamo ". Così Andrea, sindaco di Dimaro - Folgarida, ai microfoni di Radio Marte sul prossimo ritiro del Napoli in Trentino. Gli azzurri partiranno il prossimo giovedì: " Ci sarà un po' meno spazio rispetto ......corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea, ...? Ha tantissimi conigli nel cilindro, persona di qualità e grande allenatore. Siamo onorati ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida ... E i Mondiali non sono tanto lontani. Spalletti? Ha ..."L’Italia ci ha fatto vivere una bella estate, siamo orgogliosi, abbiamo festeggiato e guardato i giocatori del Napoli".