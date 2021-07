La risposta esemplare di Marcus Rashford all’odio razzista (Di martedì 13 luglio 2021) Il calcio non è solo uno sport, ma è anche un sentimento. Il tifo annebbia i pensieri e, troppo spesso, fa emergere i lati negativi di una passione che – in caso di risultato negativo – si tramuta in frustrazione. Ed è qui che scaturiscono quei reconditi pensieri di stampo razzista che, troppo spesso, ci troviamo a commentare. Gli ultimi a finire nel mirino dell’odio sono stati i tre calciatori inglesi che hanno sbagliato i tre calci di rigore che hanno consegnato la vittoria degli Europei all’Italia. E oggi, dopo una giornata di silenzio, a rompere quel muro è stato Marcus Rashford. Visualizza questo post su ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Il calcio non è solo uno sport, ma è anche un sentimento. Il tifo annebbia i pensieri e, troppo spesso, fa emergere i lati negativi di una passione che – in caso di risultato negativo – si tramuta in frustrazione. Ed è qui che scaturiscono quei reconditi pensieri di stampoche, troppo spesso, ci troviamo a commentare. Gli ultimi a finire nel mirino dell’odio sono stati i tre calciatori inglesi che hanno sbagliato i tre calci di rigore che hanno consegnato la vittoria degli Europei all’Italia. E oggi, dopo una giornata di silenzio, a rompere quel muro è stato. Visualizza questo post su ...

Advertising

pierlui61158210 : @CottarelliCPI Per fortuna al governo inglese non interessa quello che sostengono i nostri esperti. Qui l'esemplare… - michelevecchio2 : @anna_boggero grazie x l'esauriente risposta è ovvio che qualsiasi argomento può avere diverse sfaccettature quella… - MirkoGraziani : @DanieleLoMonaco @RobMaida Credo che tu gli avresti posto quella domanda in fondo ad una ipotetica intervista. Se h… - AlexxSerratore : La risposta di @matteorenzi a @ChiaraFerragni è esemplare. Starei attento, fossi in quella parte politica che sfru… - info25068942 : @AlessandraOdri Cacciari mi comincia a piacere, ricordo la risposta a Gruber quando gli ha chiesto se era vaccinato! Esemplare -