Enrico Letta candidato alle elezioni suppletive in Toscana (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - Enrico Letta sarà candidato del Pd nel collegio uninominale Toscana 12 alle elezioni suppletive della Camera dei deputati che presumibilmente si terranno nel mese di ottobre. La candidatura che era stata proposta dai senesi all'unanimità è stata accettata da Letta nel corso della direzione provinciale del Pd Il seggio, per il quale il segretario del Pd corre, è vacante dopo le dimissioni agli inizi di novembre dello scorso anno da Pier Carlo Padoan, entrato nel consiglio di amministrazione di Unicredit. Letta dopo avere ascoltato ... Leggi su agi (Di martedì 13 luglio 2021) AGI -saràdel Pd nel collegio uninominale12della Camera dei deputati che presumibilmente si terranno nel mese di ottobre. La candidatura che era stata proposta dai senesi all'unanimità è stata accettata danel corso della direzione provinciale del Pd Il seggio, per il quale il segretario del Pd corre, è vacante dopo le dimissioni agli inizi di novembre dello scorso anno da Pier Carlo Padoan, entrato nel consiglio di amministrazione di Unicredit.dopo avere ascoltato ...

Advertising

borghi_claudio : Ma questi pensano ormai che i Senesi siano sgabelli a uso e servizio del PD? Può anche essere che dopo il regalino… - FrancescoLollo1 : Ipotesi Enrico #Letta candidato del #Pd alle suppletive nel collegio di Siena. Per sistemare le loro poltrone si pu… - GrimoldiPaolo : Ma è proprio Letta Enrico? Quel Letta segretario del PD che ha arrostito Renzi per i rapporti coi sauditi? - Agenzia_Italia : Enrico Letta candidato alle elezioni suppletive in Toscana - sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: Enrico #Letta ha sciolto la riserva: si candiderà a #Siena alle #suppletive nel seggio lasciato libero da Piercarlo Pado… -