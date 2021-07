Copyright, Google: dalla Francia multa record di 500 milioni di euro (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – L’autorità francese per la concorrenza ha comminato una multa record di 500 milioni di euro a Google. La sanzione è arrivata perché l’Authority transalpina deplora che la società statunitense non abbia negoziato “in buona fede” con gli editori della stampa rispetto all’applicazione dei cosiddetti diritti connessi. Google dovrà inoltre “presentare un’offerta di remunerazione per l’attuale utilizzo dei contenuti protetti” di editori ed agenzie di stampa, se non vuole incombere in altre mega-sanzioni. Secondo Google, la multa non riflette gli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – L’autorità francese per la concorrenza ha comminato unadi 500di. La sanzione è arrivata perché l’Authority transalpina deplora che la società statunitense non abbia negoziato “in buona fede” con gli editori della stampa rispetto all’applicazione dei cosiddetti diritti connessi.dovrà inoltre “presentare un’offerta di remunerazione per l’attuale utilizzo dei contenuti protetti” di editori ed agenzie di stampa, se non vuole incombere in altre mega-sanzioni. Secondo, lanon riflette gli ...

