Advertising

Miti_Vigliero : RT @ansa_liguria: Cantieri autostrade: altra giornata di caos su rete Liguria - ansa_liguria : Cantieri autostrade: altra giornata di caos su rete Liguria - rep_genova : Cantieri autostrade: altra giornata di caos sulla rete della Liguria [aggiornamento delle 10:35] - GazzChianti : ?? CHIANTI FIORENTINO - Caos A1: 'Siamo soddisfatti della proposta di Autostrade – dichiarano Roberto Ciappi, Alessi… - primocanale : Autostrade, in Liguria cantieri e code ma in A1 spunta il cartello: 'Grazie Azzurri per questo splendido viaggio' -

Ultime Notizie dalla rete : Cantieri autostrade

Un'altro giorno di caos sulledlla Liguria a causa deiper la manutenzione e per incidenti sulla rete. La situazione peggiore in A12 Genova - Livorno dove si registrano sette chilometri di coda tra Recco e ...... secondo quanto comunicaper l'Italia. ) [3] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 4 [... anche se con rallentamenti e code dovute alla presenza direstringimenti di carreggiata. ) [...Genova - Un'altro giorno di caos sulle autostrade della Liguria a causa dei cantieri per la manutenzione e per incidenti sulla rete. La situazione peggiore in A12 Genova-Livorno dove si registrano set ...Un'altro giorno di caos sulle autostrade della Liguria a causa dei cantieri per la manutenzione e per incidenti sulla rete. La situazione peggiore in A12 Genova-Livorno dove si registrano sette chilom ...