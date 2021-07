Temptation Island, anticipazioni terza puntata 12-7-2021: coppie in crisi e una squalificata? (Di lunedì 12 luglio 2021) Temptation Island torna oggi in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa con la terza puntata di questa nuova edizione 2021. Filippo Bisciglia sarà il filo conduttore delle vicende che vedono una coppia in crisi sull’orlo della separazione, ma protagonisti saranno senza dubbio Claudia e Ste, in quanto alcuni filmati mostrati al fidanzato scateneranno una reazione negativa. Ma da alcune indiscrezioni trapelate pare che questa coppia potrebbe addirittura essere squalificata. Claudia e Ste fuori dal programma nella terza puntata di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 luglio 2021)torna oggi in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa con ladi questa nuova edizione. Filippo Bisciglia sarà il filo conduttore delle vicende che vedono una coppia insull’orlo della separazione, ma protagonisti saranno senza dubbio Claudia e Ste, in quanto alcuni filmati mostrati al fidanzato scateneranno una reazione negativa. Ma da alcune indiscrezioni trapelate pare che questa coppia potrebbe addirittura essere. Claudia e Ste fuori dal programma nelladi ...

Advertising

fr4nc15_93 : @celestialele Para il rigore: 'OK, torno a casa che c'è Temptation Island' - bloominho_ : @missjeongin_ TEMPTATION ISLAND O POSSESIVE SERIES BEH AHSHAHHAHAHAHA - infoitcultura : Temptation Island: Tommaso Eletti pronto per Uomini e Donne? - writerontwittah : Stanotte buonanotte solo ai giocatori dell’Italia che per una sera mi rendono gli uomini meno disgustosi del solito… - Napolinolimits : 'Vittoria non molto meritata' 'Gli inglesi in attacco hanno giocato meglio' (non hanno toccato palla per 120 minut… -