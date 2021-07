Stefania Orlando presto mamma, il dolce annuncio: “Avviate le procedure” (Di lunedì 12 luglio 2021) Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi pronti per l’affido di un bambino Dopo la lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 arrivando al terzo posto, Stefania Orlando sembra voler dare una svolta radicale alla propria vita. Ovviamente quella privata, allargando la famiglia con il marito Simone Gianlorenzi la famiglia. In una recente intervista L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 luglio 2021)e Simone Gianlorenzi pronti per l’affido di un bambino Dopo la lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 arrivando al terzo posto,sembra voler dare una svolta radicale alla propria vita. Ovviamente quella privata, allargando la famiglia con il marito Simone Gianlorenzi la famiglia. In una recente intervista L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Robcommentary : Pronta per il suo @voguemagazine 73 Questions with Stefania Orlando ???? - chiocco1981 : RT @dea_channel: la divina Stefania Orlando indossa il nuovo costume ?????????????????? - lyayrya : STEFANIA ORLANDO CHE RISPONDE ‘TIÈ’ AL TWEET DI ZAYN MALIK SE NON STO SOGNANDO COSA STO FACENDO - habit28_haz_lou : vi prego anche Stefania Orlando HAJAJAHHA - veropalmish : Beh vabbè HER MAJESTY THE QUEEN Stefania Orlando ?????? #EURO2020 #campionideuropa #StefaniaOrlando -