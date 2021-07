“Si è incendiata!” Elettra Lamborghini | brutta avventura dopo la vacanza | “Arrivano i vigili del fuoco”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) Prosegue il successo di Pistolero, la hit estiva di. Il brano è certificato “Disco di platino”. Salda ai vertici della classifica settimanale Fimi dei singoli più venduti, Pistolero con il suo ritornello killer – Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale – ha già riempito le caption Instagram dei primi scatti estivi e sta impazzando su TikTok, protagonista dell’irresistibile #PistoleroChallenge. La famosa ereditiera spopola soprattutto in streaming: “Mi sento felice – ha detto in un’intervista a Sorrisi.com – perché vedo che piace molto non solo a me, ma anche agli altri. Cantarlo mi fa sentire ...