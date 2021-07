Raspadori Inter: la strategia dei nerazzurri per convincere il Sassuolo (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Inter continua a seguire con insistenza Raspadori: Marotta ha un piano per convincere il Sassuolo L’Inter e Simone Inzaghi non mollano Giacomo Raspadori, fresco campione d’Europa con la maglia della Nazionale. Ieri ha assistito dagli spalti di Wembley alla vittoria contro l’Inghilterra, ora il classe 2000 si godrà le vacanze e poi riprenderà verso la nuova stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport difficile che Raspadori faccia le valigie: l’Inter lo tenta, ma più in prospettiva 2022. Marotta vorrebbe bloccarlo, lasciarlo in Emilia e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) L’continua a seguire con insistenza: Marotta ha un piano perilL’e Simone Inzaghi non mollano Giacomo, fresco campione d’Europa con la maglia della Nazionale. Ieri ha assistito dagli spalti di Wembley alla vittoria contro l’Inghilterra, ora il classe 2000 si godrà le vacanze e poi riprenderà verso la nuova stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport difficile chefaccia le valigie: l’lo tenta, ma più in prospettiva 2022. Marotta vorrebbe bloccarlo, lasciarlo in Emilia e ...

