Nerviano | Massimo Cozzi scioglie le riserve e si ricandida

Massimo Cozzi, attuale primo cittadino di Nerviano e si candida come sindaco anche per le prossime amministrative. Le tre liste che hanno sostenuto la sua ...

... non poteva che riconfermare la compattezza delle tre liste alleate, tutte unite per l'obiettivo comune, continuare a dare ilper". ...Aldo Werdin, originario diin provincia di Milano, Amministratore Delegato dell'Excelsior ... ha ringraziato 'i colleghi per la fiducia accordatami e garantisco fin da ora ilimpegno ...Nerviano (Milano) - Massimo Cozzi, attuale primo cittadino di Nerviano, scioglie le riserve e si candida come sindaco anche per le prossime amministrative. Le tre liste che hanno sostenuto la sua ...Ubriachi, nonostante la giovanissima età, tanto che sono dovuti intervenire i soccorsi. Lascia di stucco quanto avvenuto in piena notte a Nerviano. Era passata la mezzanotte di sabato quando qualcuno ...