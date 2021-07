Il vaccino ReiThera efficace al 99% nel produrre anticorpi Eppure la fase tre senza fondi non puo partire

(Di lunedì 12 luglio 2021) La biotech di Castel Romano ha pubblicato i risultati delladue su quasi mille volontari. Mafinanziamenti i test non potranno proseguire. "Noi abbandonati dalle istituzioni e logorati dai continui rinvii"

Advertising

infoitsalute : Vaccino, ReiThera annuncia risultati degli studi di fase due: 'Efficacia al 99%' - statodelsud : Vaccino di ReiThera, risposta anticorpale del 93% dopo la prima dose - Pino__Merola : Vaccino di ReiThera, risposta anticorpale del 93% dopo la prima dose - salutegreen24 : Il vaccino italiano anti-Covid di ReiThera è efficace. Dopo la seconda somministrazione si osserva infatti una risp… - marialetiziama9 : RT @Storace: Il #vaccino #tricolore e' sparito. #Reithera non c'è più nonostante le promesse di #Arcuri e #Zingaretti. Propaganda con i #… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino ReiThera

Ottimi risultati raggiunti dalitaliano anti - Covid didalla cui sperimentazione è stata osservata una risposta anticorpale contro la proteina Spike del coronavirus Sars - CoV - 2 in oltre il 93% dei volontari e ..., 99% risposta anticorpale dopo 2 dosi Ilitaliano anti - Covid diè efficace. Dopo la seconda somministrazione si osserva infatti una risposta anticorpale contro la ...capofila la scuola palermitana Thomas More 12:28Incidente sul lavoro: operaio cade e muore alla Sirenetta di Valdesi 12:16Il vaccino ReiThera funziona: risposta anticorporale nel 93% dei volontari ...Milano, 12 lug. (Adnkronos Salute) - Con il vaccino italiano anti-Covid di ReiThera si osserva una risposta anticorpale contro la proteina Spike del coronavirus Sars-CoV-2 in oltre il 93% dei volontar ...