Gioia al Moscati | estubati quattro pazienti in terapia intensiva

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle aree Covid dell’Aziendarisultano ricoverati 7: 2 nelladel Covid Hospital e 5 nell’Unità operativa di Malattie infettive.che erano ricoverati insono statie, essendo risultati negativi 3 tamponi naso-faringei, sono stati trasferiti in unità operative non Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

