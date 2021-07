Euro 2020: La vera partita persa dagli inglesi è quella fuori dal campo (Di lunedì 12 luglio 2021) Si può perdere una partita, non la faccia. E invece ciò che è accaduto al termine della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è un pessimo esempio di come non si gestisce una sconfitta. Mentre gli azzurri, in preda all’euforia, festeggiano tra abbracci e lacrime di commozione, i calciatori e lo staff della Nazionale dei tre leoni offrono tutto il peggio del proprio repertorio, già in passato mostrato a più riprese tra atteggiamenti arroganti e dichiarazioni presuntuose. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 luglio 2021) Si può perdere una partita, non la faccia. E invece ciò che è accaduto al termine della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è un pessimo esempio di come non si gestisce una sconfitta. Mentre gli azzurri, in preda all’euforia, festeggiano tra abbracci e lacrime di commozione, i calciatori e lo staff della Nazionale dei tre leoni offrono tutto il peggio del proprio repertorio, già in passato mostrato a più riprese tra atteggiamenti arroganti e dichiarazioni presuntuose.

