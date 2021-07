Euro 2020, contagi: per l’Oms “festeggiamenti devastanti”. Sileri: “Prevedo casi in aumento ma nessun allarme” (Di lunedì 12 luglio 2021) Mentre in Europa, ed altrove, andava in scena la grande festa per gli Azzurri sul tetto d’Europa, negli stessi momenti Maria van Kerkhove, responsabile del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Covid, twittava: “Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia di #COVID19 non si sta prendendo una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante”. Un post certo poco rassicurante ma, in realtà, l’allarme circa il pericolo contagi a seguito ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Mentre inpa, ed altrove, andava in scena la grande festa per gli Azzurri sul tetto d’pa, negli stessi momenti Maria van Kerkhove, responsabile del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Covid, twittava: “Dovrei divertirmi a guardare ilo avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia di #COVID19 non si sta prendendo una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante”. Un post certo poco rassicurante ma, in realtà, l’circa il pericoloa seguito ...

