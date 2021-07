CorSport | Spalletti ha parlato con Emerson e ha il suo ok per venire a Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ilha bisogno di rinforzare gli esterni di difesa e in tal senso uno dei nomi più concreti è quello diPalmieri, che ha già lavorato con Lucianoa Roma. Il Corriere dello Sport dice che c’è già stato un contatto tra il tecnico e l’allenatore. In Italia, invece, spera di tornarePalmieri, stanco dell’esperienza al Chelsea dove nelle ultime stagioni ha giocato poco. A lui aveva pensato l’Inter, ma adesso sull’italo-brasiliano lavora soprattutto ilche però non riesce a trovare la quadra con la Granovskaia.ha già telefonato al suo “pupillo” e ...