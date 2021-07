Benedetta Parodi celebra gli azzurri con la ricetta delle montanarine

(Di lunedì 12 luglio 2021)ha deciso di regalare unaspeciale a tutti i suoi fan ma anche ai tifosi dell’Italia che continuano ancora oggi, quasi 24 ore dopo la grande notte di Londra, a festeggiare la vittoria di Euro 2020. L’Italia campione d’Europa e sianche in cucina con unabuonissima. Che cosa prepariamo con i consigli di? Facciamo ladellabuonissime pizzette fritte. E per dedicare questaagliuseremo come ...

Advertising

ve10ve : RT @Lucrezi97533276: Il forzista , cognato di Benedetta Parodi, corpo estraneo nel Pd , quello che twitta sempre a favore di Confindustria.… - Namast70961553 : RT @Lucrezi97533276: Il forzista , cognato di Benedetta Parodi, corpo estraneo nel Pd , quello che twitta sempre a favore di Confindustria.… - siwel44it : RT @Lucrezi97533276: Il forzista , cognato di Benedetta Parodi, corpo estraneo nel Pd , quello che twitta sempre a favore di Confindustria.… - ettore_raimondo : RT @Lucrezi97533276: Il forzista , cognato di Benedetta Parodi, corpo estraneo nel Pd , quello che twitta sempre a favore di Confindustria.… - MassimoChiaram7 : RT @Lucrezi97533276: Il forzista , cognato di Benedetta Parodi, corpo estraneo nel Pd , quello che twitta sempre a favore di Confindustria.… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi

Perintanto si è svolto un anniversario di nozze coi fiocchi: per il loro 22esimo anno di matrimonio il marito Fabio Caressa le ha inviato una romantica dedica via social. "Io non ...I volti della tv gioiscono per gli Azzurriha improvvisato uno 'spogliarello' restando vestita solo con un abito che riproduce la bandiera italiana. E, per sottofondo, la mitica '...Ecco la ricetta delle montanarine di Benedetta Parodi: una vera delizia per celebrare la vittoria dell'Italia a Euro 2020 ...Benedetta Parodi è una delle tante star che stanno documentando le vacanze estive sui social e, complice una gita in barca, ne ha approfittato per ...