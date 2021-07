Asfalto nuovo in via Cagni e via Picenardi, Melucci: «Con la Scuola Allievi Carabinieri rivitalizzeremo quest’area» (Di lunedì 12 luglio 2021) Un significativo intervento di riqualificazione, nell’area antistante la caserma “Castrogiovanni” che, oltre a essere storica sede della Marina Militare, oggi ospita la Scuola Allievi Carabinieri.Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo sul tratto di via Picenardi che collega via Magnaghi a via Cagni, totalmente riasfaltato insieme all’ampio piazzale davanti all’ingresso della caserma. Un intervento che proseguirà anche sulla restante parte di via Cagni, dove sono presenti grandi alberature.«quest’area è tornata a essere frequentata da ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 12 luglio 2021) Un significativo intervento di riqualificazione, nell’area antistante la caserma “Castrogiovanni” che, oltre a essere storica sede della Marina Militare, oggi ospita la.Il sindaco Rinaldoha effettuato un sopralluogo sul tratto di viache collega via Magnaghi a via, totalmente riasfaltato insieme all’ampio piazzale davanti all’ingresso della caserma. Un intervento che proseguirà anche sulla restante parte di via, dove sono presenti grandi alberature.«è tornata a essere frequentata da ...

