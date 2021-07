Alzheimer, in Calabria nasce la prima CasaPaese. Dall’edicola al fornaio, uno spazio sicuro e terapeutico: ecco come sarà (Di lunedì 12 luglio 2021) Una casa per le persone malate di Alzheimer o altre demenze. Anzi, una CasaPaese, come quella che nascerà all’interno del Borgo Amico delle Demenze di Cicala, ai piedi della Sila, che sarà la prima struttura di questo genere in Calabria. È il progetto dell’Associazione Ra.Gi di Catanzaro, che dal 2008 opera con l’obiettivo di normalizzare e umanizzare la vita delle persone con demenze. La CasaPaese potrà ospitare fino a 16 persone e creerà per loro un habitat naturale contro lo smarrimento e la confusione che la malattia porta con sé. La campagna di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Una casa per le persone malate dio altre demenze. Anzi, unaquella cherà all’interno del Borgo Amico delle Demenze di Cicala, ai piedi della Sila, chelastruttura di questo genere in. È il progetto dell’Associazione Ra.Gi di Catanzaro, che dal 2008 opera con l’obiettivo di normalizzare e umanizzare la vita delle persone con demenze. Lapotrà ospitare fino a 16 persone e creerà per loro un habitat naturale contro lo smarrimento e la confusione che la malattia porta con sé. La campagna di ...

